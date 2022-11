Maltempo, nubifragio all'Isola d'Elba: persone bloccate in casa e auto trascinate via dall'acqua

Il maltempo torna a far danni. E questa volta a farne le spese è l'Isola d'Elba. Un forte nubifragio si è abbattuto sull'isola toscana nella giornata di oggi, 15 novembre, provocando allagamenti e forti disagi. Una pioggia incessante che ha colpito prevalentemente le zone di Rio Marina e Porto Azzurro, dove alcune persone sono state soccorse dai vigili del fuoco perché rimaste bloccate nelle proprie abitazioni in seminterrati.

Disagi e interventi



Oltre ai forti disagi provocati dalla pioggia battente, numerosi sono stati gli interventi da parte dei pompieri di Portoferraio per allagamenti di cantine e scantinati e infiltrazioni dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola. In meno di un'ora sono caduti 31 millimetri di pioggia. «Soccorse a Portoferraio due persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni», fanno sapere i vigili del fuoco, tramite i propri profili social.

Auto trascinate

I problemi nella Valle di Riale sono sopraggiunti anche a causa del rigonfiamento dei vari fossi non in grado di smaltire la quantità di pioggia ricevuta e infine tracimati. Molte auto sono state trascinate dall’acqua, esondata dai canali, e portate verso il mare. Problemi simili anche nella via principale di accesso al paese, via Principe Amedeo.

