Meteo, le previsioni: pioggia e neve in settimana. Cosa succederà fino a dicembre

Siamo nel pieno dell'autunno, e l'inverno si avvicina, non solo sul calendario. Le previsioni meteo prevedono un periodo di perturbazioni e basse temperature fino ai primi giorni di dicembre, quando poi mancheranno poche settimane all'ingresso nell'inverno 2022. Come riporta 3BMeteo, nelle prossime 24-48 ore, l'Italia farà il suo definitivo ingresso in un periodo di stampo autunnale, in cui le prime perturbazioni stanno già interessando le regioni del centro-nord, con piogge moderate.

Maltempo e neve fino al fine settimana

Da martedì 15 novembre fino al weekend, infatti, è prevista una settimana pienamente autunnale con piogge e temporali anche violenti, e neve abbondante sulle Alpi ma a quote alte, specie in Piemonte ed anche sulla dorsale appenninica, ma si tratta di fenomeni deboli a causa di correnti più miti che manterranno i fenomeni in forma piovosa.

Sabato al nord sarà generalmente coperto con pioggia debole o moderata, al centro ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e pioggia debole altrove, neve debole o moderata sul Gran Sasso. Al sud coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, pioggia debole altrove.

