Matteo Messina Denaro, il suo arresto riprodotto per Carnevale. Il video social fa discutere: «Moda inquietante»

L'arresto di Matteo Messina Denaro è sicuramente la notizia di questo inizio di 2023. Il super boss di Castelvetrano, latitante per ben 30 anni, è stato arrestato lo scorso 16 gennaio, ma da più di un mese è al centro della cronaca italiana (e non solo). E dopo la moda della giacca, ecco che anche a Carnevale il superlatitante continua a fare tendenza, scatenando però le polemiche.

L'arresto riprodotto

La scena dell’arresto di Messina Denaro diventa la gag perfetta per festeggiare il Carnevale. L'episodio è avvenuto a Borgotaro, comune di appena 7mila abitanti in provincia di Parma, ma sono in tanti quelli che stanno riproducendo un trend divenuto virale. L'arresto è stato riprodotto in ogni minimo dettaglio: i passamontagna e i giubbotti antiproiettile con tanto di scritta SWAT, molto più scenografici e a stelle e strisce dei nostrano Ros dei carabinieri. Tutto è curato alla perfezione, anche la famosa giacca di montone, indossata il 16 gennaio dal boss mafioso, alla clinica privata di Palermo dove si stava curando. Una scena che ha scatenato l'ilarità sul web, ma che al tempo stesso sta facendo discutere.

Le polemiche

Sui social il video è diventato subito virale ed è scattata anche l'emulazione. Diverse segnalazioni di bambini travestiti come il superlatitante stragista. Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video choc che ritrae un bambino che indossa l’outfit del mafioso «scortato» da due adulti, uno dei quali tiene in mano una pistola finta.

«Moda inquietante»

«L’arresto di Matteo Messina Denaro - scrive su Facebook Borrelli - ha provocato un terremoto che non accenna minimamente a fermarsi. Il boss sembra aver lanciato una moda a dir poco inquietante, infatti molte persone sono state sorprese ad indossare gli stessi abiti che indossava al momento dell’arresto. Addirittura dei commercianti hanno cominciato a vendere capi di abbigliamento "Matteo Messina Denaro style". Una pseudo goliardata di cattivo gusto che adesso sta coinvolgendo anche i bambini in occasione del Carnevale. La mafia non è una goliardata c'è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perchè queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perchè esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?».

