Crolla il solaio al matrimonio di Paolo e Valeria, il nuovo video dalla sala da ballo: si apre la voragine e gli invitati sprofondano

Un video inedito del dramma sfiorato al matrimonio di Paolo Mugnaini di Scandicci (Firenze) e Valeria Ybarra, originaria del Texas. L'ex convento alle porte di Pistoia dove si è svolta la cerimonia è sottoposto a indagine della Procura, che sta facendo luce sulle cause dell'accaduto. Nel video, si vedono gli invitati ballare al centro della pista, quando all'improvviso si apre una voragine che li risucchia. Un incidente che ha provocato decine di feriti, alcuni anche gravi. Per l'accaduto, i due sposi hanno sporto querela.

Le indagini

Indagini tecniche della procura di Pistoia accerteranno le cause del crollo alla festa di matrimonio nell'ex convento di Giaccherino, in collina fuori città, dove decine di persone sono rimaste ferite compresi gli sposi Paolo Mugnaini di Scandicci (Firenze) e Valeria Ybarra, originaria del Texas. Per le loro nozze gli ospiti erano arrivati anche dagli Stati Uniti. Secondo quanto appreso, la documentazione tecnica relativa all'immobile, da alcuni anni riadattato a locale e ristorante per cerimonie, è già stata acquisita dagli inquirenti al fascicolo aperto dalla procura che ipotizza i reati di lesioni colpose e di disastro colposo.

Ex convento sotto sequestro

L'ex convento, che resta sotto sequestro, nei prossimi giorni potrebbe avere un sopralluogo per un accertamento tecnico disposto dalla procura. Accertamento che si valuta se farlo nella forma dell'incidente probatorio. Già acquisite le foto scattate durante il ricevimento, dove gli invitati si sono posizionati nel salone del primo piano dove è crollata una porzione circolare del pavimento. Persone e macerie sono cadute per oltre tre metri nella sala sottostante, a piano terreno, un ex refettorio del monastero.

