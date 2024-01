Crollo al matrimonio, Paolo e Valeria sono gli sposi salvi per miracolo: «Perché proprio a noi questa sciagura?»

Sono Paolo e Valeria la coppia di sposi che aveva scelto di festeggiare il matrimonio nell'ex convento di Giaccherino, in provincia di Pistoia, e che hanno visto il loro giorno più bello in un incubo. Dopo aver salutato molti dei 200 invitati alle nozze, gli sposi erano rimasti con una sessantina di amici per continuare a festeggiare ballando. È stato proprio allora che il pavimento sotto ai loro piedi è crollato, facendo precipitare 64 persone al piano di sotto. Sono 35 i feriti, 5 dei quali in condizioni gravi ma nessuno in pericolo di vita. Anche Paolo e Valeria sono stati portati in ospedale, al San Jacopo, per poi venire dimessi con qualche contusione.