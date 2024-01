Crolla un pavimento al matrimonio a Pistoia, la cameriera: «Abbiamo sentito urla e pianti, non si vedeva niente»

Tragedia sfiorata durante il ricevimento per una festa di matrimonio in un ex convento di Giaccherino, Pistoia, adibito a sala ricevimenti da alcuni anni. Mentre gli invitati, in maggior parte giovani, stavano ballando, il pavimento al primo piano ha ceduto e molte persone sono cadute al piano di sotto. Secondo l'ultimo aggiornamento rilasciato dal Comune di Pistoia a distanza di alcune ore dall'accaduto, il bilancio resta sostanzialmente invariato: sono 35 le persone ferite, tra queste cinque in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono alcuni bambini e anche la coppia di sposi. Nessuno, ha comunicato il governatore Giani, è in pericolo di vita.