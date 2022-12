Marito paga a metà prezzo (senza saperlo) l'anello di diamanti. La moglie alla gioielleria: «Il resto lo metto io»

Una storia che ha del surreale, ma organizzata nei minimi dettagli. Una donna ha deciso di mettere in atto un vero e proprio piano con la sua gioielliera di fiducia situata a Roma per ottenere dal marito l'anello dei suoi sogni, solo che il prezzo era troppo alto rispetto a quello che il coniuge poteva permettersi, ma nulla le ha fatto cambiare idea e alla fine ha ottenuto l'anello di diamanti dal prezzo esagerato. Come?

Cosa è successo

«So che lui non spenderà mai quella cifra - ha spiegato la donna ai proprietari del negozio -, ma io voglio quel gioiello». E allora che fa? Si mette d'accordo con la propria commerciante di fiducia. «Tu digli che costa la metà - le dice - poi il resto te lo do io».

Il marito si è recato in gioielleria per poter acquistare l'anello che la moglie tanto desiderava e che già in precedenza gli aveva indicato. L'uomo chiede, poi, il prezzo ed è qui che avviene l'inganno perché la risposta che ha ottenuto non è la verità: il cartellino sull'anello è stato cambiato in precedenza e il prezzo è stato ridotto alla metà. Ignaro del piano architettato dalla moglie con il proprietario del negozio, acquista il gioiello felice di aver realizzato il sogno della moglie, ma senza sapere che in realtà metà anello lo ha pagato lei con il suo denaro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 16:09

