Aurora Ramazzotti si sposa? Le foto del Natale commuovono i fan, ma il dettaglio non sfugge: «Matrimonio in vista»

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? La figlia di Michelle Hunziker potrebbe aver ricevuto un regalo durante queste vacanze proprio dal suo compagno, che ha ben pensato di farle la proposta di matrimonio. Nulla di certo, perchè l'influencer non ha ancora informato i fan della bella notizia ma tra le foto condivise sul suo profilo non sfugge il dettaglio "scintillante".

Le foto di Aurora

La primogenita di Eros Ramazzotti ha condiviso sul suo profilo una carrellata di foto del suo Natale, prima a Roma per il cenone della Vigilia insieme ai genitori di Goffredo Cerza e poi a Milano insieme a mamma Michelle e agli amici di sempre.

La quinta e ultima foto è quella che ha più incuriosito i fan: lo scatto ritrae Aurora e Goffredo abbracciati sul divano, ma dalla foto è ben visibile l'anello che porta al dito Aurora, luminoso e dalle dimensioni non indifferenti.

Aurora non ha aggiunto nulla a riguardo dunque ha lasciato i fan in sospeso, però ha voluto scherzare con loro: «Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà», ha ironizzato l'influencer sui social, sottolinenando che ormai al parto manca poco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 09:15

