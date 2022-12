Michelle Hunziker, una montagna di pacchi da scartare: «Eccitazione per i miei regali»

Sommersa dai regali. Michelle Hunziker sembra non avere più spazio in casa per i regali di Natale. Nelle sue stories mostra pacchi ovunque, di tutte le dimensioni: sia per lei che per la famiglia. Ma anche per il cane Leone a cui nonna Ineke, la madre di Michelle, ha regalato un giubbotto. «Eccitazione per i MIEI regali» sottolinea Michelle su Instagram mentre mostra tutti i pensieri ricevuti. «Domani tocca a tutti gli altri!» aggiunge, riferendosi ai regali per le figlie Sole e Celeste.

Leggi anche > Ilary Blasi, «Buon Natale a tutti» con le corna: il dettaglio che non passa inosservato

Panettoni e occhiali da sole sono gli unici due regali che Michelle mostra sul suo profilo. Cosa ci sarà nelle altre decine di scatole? I fan attendono le prossime stories per scoprirlo.

Michelle e il Natale

Di certo, il Natale per Michelle è magico. Proprio due giorni fa, la conduttrice svizzera ha postato delle storie su Instagram in cui spiega cos'ha costretto a fare ad Aurora che non ama particolarmente il Natale. Nelle storie che Michelle ha postato sul proprio profilo racconta di quando Aurora aveva 17 anni e non amava particolarmente il Natale. Allora, mamma Michelle per farle cambiare idea, ha cercato di farla entrare nel "mood" natalizio portandola in uno studio di registrazione a cantare una canzone. Aurora cantava in inglese mentre la conduttrice in svizzero. Il secondo video che Michelle Hunziker ha postato risale al 2018. In quell'occasione la conduttrice aveva trascinato Aurora con se a fare gli auguri alle persone andando di porta in porta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA