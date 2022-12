Aurora Ramazzotti, forma perfetta anche in gravidanza: ecco cosa fa

Aurora Ramazzotti on fire. Non si ferma la figlia di Michelle Hunziker, nonostante la gravidanza. Corre, fa sport, si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories, infatti, la figlia di Eros ha pubblicato una schermata in cui mostra le 80 vasche percorse durante l'allenamento in piscina, per un totale di 491 kcal bruciate. «Road to 100» Un record? Non per Aurora, abituata a fare sport, tanto da diventare negli ultimi anni anche promoter della Nike.

E non solo, Aurora durante la pandemia ha tenuto compagnia ai suoi followers con allenamenti da remoto col suo personal trainer, Paolo Zotta.

Il compleanno

A febbraio partorirà il suo primogenito, rendendo nonni per la prima volta Eros e Michelle. Solo poche settimane fa è stato il suo compleanno, che ha dovuto festeggiare dopo giorni visto l'influenza che l'aveva colpita. La cena per festeggiare il suo compleanno era riservata a pochi intimi: mamma Michelle e l'ex marito Tomaso Trussardi e il fidanzato Goffredo Cerza. La famiglia ha cenato con alcune pietanze che Aurora ha definito semplicemente sublimi e infatti in una delle stories, assapora un boccone di fonduta aggiungendo la didascalia: «Che goduria».

Alla fine della serata, Aurora ha riassunto il tutto con un'altra storia Instagram in cui scrive «stasera Maalox». Questo compleanno è sicuramente stato diverso dai precedenti perché Aurora sta aspettando il suo primo bambino dal compagno Goffredo Cerza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 19:37

