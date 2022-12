La truffa dell'anello arrivato dalla Cina: «Mai ordinato, mi hanno tolto 300 euro». Come fare per non cascarci

di Redazione web

Un bell'anello di un noto brand del lusso, Cartier, naturalmente falso, in plastica. E' quanto si è vista recapitare una donna di 47 anni, residente nel quartiere bene della Balduina a Roma, vittima di una truffa made in China. Il mittente, infatti, è un venditore della provincia del Guangong che ha fatto attraversare il globo a questo anello falso, servito, in realtà per addebitare una cifra di poco inferiore ai 300 euro, carpita tramite l'esca della finta email con informazioni per il corriere, scrive Michele Galvani su Il Messaggero.

Mail sospetta

L'ignara signora, Giulia, chiaramente non ha mai ordinato quell'anello sul web, ma nei frenetici giorni precedenti il Natale, ha ricevuto una mail in cui le chiedevano due euro extra per una consegna, lei ha cliccato ed ecco che gli hackers sono entrati nel suo conto, sottraendole due importi, 61 euro e 197 euro, finché non ha denunciato la truffa alla banca che ha stoppato i prelievi.

Truffa ben architettata

La vittima della truffa ha subito denunciato i fatti al commissariato di Monte Mario per bloccare la sua carta e denunciare la truffa alla banca, che ha provveduto al rimborso. La busta era indirizzata a lei, con la via esatta e proveniva da una provincia costiera della Cina Sudorientale. Attenzione quindi alle truffe via email e mai fornire dati personali o di carte di credito a siti di cui non si abbia la piena fiducia.

