Marilea Cipolla trovata morta a 28 anni da un amico, nessuna ipotesi esclusa. Disposta l'autopsia per la barista

di Redazione web

Marilea Cipolla, una ragazza di 28 anni che lavorava come barista, è stata trovata morta in casa nel primo pomeriggio di giovedì 28 marzo. A dare l'allarme, che presto ha fatto il giro del comune di Lanciano, è stato un amico della giovane con cui condivideva l'appartamento. Sul posto è arrivata l'abulanza del 118 e la Polizia, insieme alla Scientifica. Per la 28enne non c'è stato nulla da fare se non contatarne il decesso.

L'autopsia

La morte di Marilea Cipolla è al momento avvolta nel mistero. Nessuna pista è stata esclusa dagli investigatori, anche se da una prima osservazione del corpo non sembra siano presenti segni di violenza. A fornire maggiori dettagli sarà l'autopsia disposta dalla procura.

Lo choc

La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Marilea ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando sotto choc la comunità. La ragazza era molto conosciuta per via del suo lavoro a stretto contatto con il pubblico, ed era una barista molto apprezzata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA