Maria Chindamo, la figlia a Chi l'ha Visto: «Voglio diventare magistrato per scoprire che fine ha fatto mia madre»

Il 6 maggio 2016è uscita di casa per andare in campagna a poco più di dieci km da casa in Calabria e non è più tornata. L’imprenditrice agricola di 44 anni, madre di 3 figli, è stata aggredita e sequestrata a, in provincia di Vibo Valentia. A Chi l'ha Visto? la figlia Federica, da poco 18enne, spiega che qualcuno non sopportava la sua libertà.Un anno prima, la ragazza aveva perso il padre, morto suicida dopo la separazione dalla madre. Per la sua comunità l'unica colpevole di quel folle gesto era Maria. Federica ora spera di conoscere un giorno che fine ha fatto sua madre e condivide il suo sogno di lavorare nella magistratura: «Il mio desiderio è quello di diventare un magistrato per far sì che questa mentalità che soffoca le donne venga eliminata. Mia mamma sarebbe stata molto contenta di questa scelta, perché era anche il suo sogno».«Invito - continua - tutti coloro che hanno sentito e sanno qualcosa di farsi avanti. Vorrei sapere dov'è mamma anche per poter portare un fiore. Dopo tre anni mi viene difficile pensare che sia ancora viva. La Procura sta continuando le indagini e questo mi tranquillizza. Nella mia terra si è talmente abituati a gesti del genere che un fatto così è normale. Diventa normale che una donna debba restare a casa senza lavorare e senza poter divorziare».