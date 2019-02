Alessio morto sotto una gru a 18 anni, Chi l'ha Visto: «Aiutateci a decifrare uno strano messaggio»

Ultimo aggiornamento: 22:49

aveva solo 18 anni ed era così intelligente che era riuscito a iscriversi a Ingegneria al Politecnico prima dei suoi coetanei. La sua vita si spezza il 18 gennaio scorso aviene trovato sotto una gru in un cantiere dopo una brutta caduta.ha provato a ricostruire i suoi ultimi momenti e a chiedere l'aiuto del pubblico per decifrare uno strano biglietto ripreso dal suo computer.«Era tutto per me», dice il nonno ai microfoni di Rai Tre. Alessio aveva perso i genitori e viveva con il nonno a Ventimiglia. Si indaga per istigazione al suicidio e si cerca di capire cosa c'è dietro al biglietto e a una lettera scritta in francese poco prima di morire e rinvenuta nella stanza di albergo, a poca distanza dal cantiere.Che l’abbia scritta lui non ci sono dubbi: la calligrafia è la sua. «Non vi dico il perché ho fatto quello che ho fatto», si legge. «Potete considerarmi anche solo una persona stanca e poco mi importa se verrò ricordato così. Me ne fotto di quello che pensa la gente. Vi chiedo solo una cosa e so che qualcuno lo farà: fate vedere a tutti questo messaggio», l’appello.Sull'ultimo strano biglietto, invece, ci sono tre lettere, due delle quali scritte al contrario. Il giallo si infittisce.