Manovra, aiuti ai redditi medio-bassi: dall'Irpef al taglio del cuneo, dalle pensioni alla P.A. Le ipotesi in campo

Risorse scarse, novità poche e carte coperte, sui dettagli, fino all'ultimo. Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti si apprestano a portare sul tavolo del Consiglio dei ministri la seconda manovra del governo di centrodestra che rinvia i progetti di riforma a tempi migliori, tolto l'avvio della nuova Irpef. Che favorirà, come il taglio del cuneo, soprattutto i redditi medio-bassi. D'altronde, il momento è complesso e bisogna essere «seri, prudenti e responsabili» il messaggio che la stessa premier darà anche all'opinione pubblica, in una conferenza stampa già programmata appena un'ora dopo l'inizio del Cdm.

Così cambia il Fisco: nuova Irpef, niente acconto a novembre per le partite Iva e mini-Ires

Domani la manovra in Cdm

Un'approvazione lampo, quella che Mef e Palazzo Chigi contano di ottenere: difficile raggiungere il record dei 9 minuti di tremontiana memoria ma il calendario, e i margini ristretti, impongono di fare presto. La premier deve proseguire nell'azione diplomatica per la de-escalation in Israele da discutere con il re di Giordania Abdullah II, atteso a Palazzo Chigi alle 11.30. E sull'altro fronte, il ministro dell'Economia deve volare a Lussemburgo, dove dovrà difendere le scelte italiane di politica economica e sostenere la necessità di un nuovo Patto pro-crescita (ma dovrà anche probabilmente di nuovo giustificare il ritardo di Roma nella ratifica del Mes).



L'accordo di massima con gli alleati c'è, e per tutta la domenica si lavora per chiudere almeno le linee generali e le macro voci che andranno inviate a Bruxelles con il Draft Budgetary Plan, che contiene l'ossatura della manovra. Nella consapevolezza che comunque serviranno tempi supplementari, come accade ogni anno, per limare l'articolato vero e proprio della legge di Bilancio da inviare alle Camere. In Senato, da dove partirà l'iter parlamentare, non si aspettano il ddl prima del 26-27 di ottobre ma c'è chi scommette che arriverà dopo il ponte di Ognissanti.

Le prime ipotesi

I pilastri sono noti, taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote Irpef (coperte con i quasi 16 miliardi di extradeficit) rappresentano il cuore della manovra, che stanzierà fondi anche per il rinnovo dei contratti della Pa (5 miliardi in tutto, si dovrebbe partire da sanità e dal comparto sicurezza) e per il Servizio sanitario (3 miliardi aggiuntivi). L'obiettivo principale è quello di ridurre le liste di attesa, chiedendo una mano in più alle strutture private accreditate e mettendo più soldi in busta paga a medici e infermieri attraverso la detassazione degli straordinari.



Non ci saranno rivoluzioni al capitolo previdenza, che dovrebbe vedere subito la proroga di quota 103 e dell'Ape social e, se il pressing di Fi sarà soddisfatto, anche un nuovo mini-aumento per le pensioni minime. In un secondo step, con un ddl collegato, il resto delle misure. Un gruzzoletto dovrebbe esserci anche per la famiglia, per agevolare le mamme lavoratrici e dare aiuti più corposi a chi ha tre figli. Questo capitolo potrà contare anche sui fondi non utilizzati per l'assegno unico.



Per il sostegno ai redditi potrebbe arrivare anche la proroga della detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit fino a 3mila euro (per chi ha figli).

