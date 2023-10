Così cambia il Fisco: nuova Irpef, niente acconto a novembre per le partite Iva e mini-Ires. Tutte le novità

Saranno soprattutto le novità fiscali a tenere banco domani al Consiglio dei ministri convocato per approvare il Dpb e la manovra 2024. Oltre alla legge di bilancio verranno infatti approvati anche due decreti attuativi della delega fiscale che conterranno una delle misure più importanti previste per il prossimo anno, ovvero l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef.

Come per la conferma del taglio del cuneo fiscale, che entrerà invece in manovra, si tratta al momento di una misura finanziata solo per un anno, ovvero fino a dicembre 2024, coperta - a meno di novità dell'ultimo momento sulle detrazioni - in deficit e per questo non strutturale. Per gli anni successivi bisognerà trovare di volta in volta altre risorse.