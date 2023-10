Manovra, le misure: dal cuneo fiscale a P.A. e superbonus. Fisco, spunta la "mini-Ires" per agevolare chi assume

Un incontro di un'ora e mezza tra governo e parti sociali, con al tavolo 17 associazioni. Non c'era Maurizio Landini, che non si è presentato e ha lanciato all'esecutivo un avvertimento, che presto potrebbe tradursi in una reazione ancora più decisa. Sulla manovra, illustrata alle parti sociali, spuntano intanto nuovi tasselli, come lo stanziamento di 5 miliardi per la Pubblica amministrazione, la conferma del taglio del cuneo fiscale e l'apertura a sorpresa, per quanto ancora abbozzata, sul Superbonus che riguarderebbe, secondo l'Ance, una nuova possibile proroga. Ma le novità che arriveranno lunedì in consiglio dei ministri riguardano anche la fiscalità, con una mini-Ires per agevolare chi assume.

