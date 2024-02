Terzo mandato governatori, respinto l'emendamento della Lega. La maggioranza si spacca: FdI e FI votano contro

La commissione Affari costituzionali del Senato si è riunita questa mattina per votare gli emendamenti al dl sulle consultazioni elettorali del 2024. In particolare è atteso il voto sull'emendamento della Lega che riguarda il terzo mandato per i governatori regionali. La maggioranza su questa proposta di modifica è spaccata, infatti Fratelli d'Italia e Forza Italia sono contrari.

Ieri il Pd ha lasciato intendere di non partecipare al voto. Mentre Iv ha chiamato a raccolta le opposizioni per un fronte comune, invito che però sembra essere scivolato nel vuoto. Questa mattina partecipano alla riunione della commissione presieduta da Alberto Balboni, il ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani e la sottosegretaria Wanda Ferro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 14:00

