Napoli sferzata da una bufera di vento: giù alberi, cartelloni pubblicitari e gazebo

Domenica 22 Dicembre 2019, 08:58

Lascia il segno la bufera di vento che si è abbattuta all'alba su Napoli: giù gli alberi, cartelloni pubblicitari caduti, distrutti tendoni e fioriere dei ristoranti, in frantumi le vetrate dei portoni.La conta dei danni parte dal rione Traiano, via Piave e via Caravaggio per attraversare Chiaia, dal corso Vittorio Emanuele e via Crispi fino alla Riviera e al lungomare. E anche la pioggia crea disagi: allagata la corsia che costeggia la Villa Comunale, ridotto a un guado il primo tratto di via Marina.