Maltempo in Valle Caudina: torrente sotterraneo solleva la piazza del paese. Centocinquanta sfollati a San Martino

Evacuate alcune famiglie nel centro storico di, in provincia di, dopo le abbondanti e violenti piogge delle ultime ore. La piazza principale del paese è in condizioni di dissesto a causa delle acque sotterranee di un torrente 'tombato' negli anni scorsi, il cui livello è cresciuto a dismisura sollevando il manto stradale. Bilancio pesante anche nel. A Moschiano, nella frazione, è franato un costone collinare. Per precauzione alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate. Auna frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali mentre a Montoro uno smottamento con un fronte di 15 metri ha invaso la strada che collega a Contrada e Avellino.

(foto Il Caudino)

Il, in provincia di Avellino, è straripato con l'acqua che ha invaso per tutta la notte le strade diCentocinquanta persone sono state sfollate e hanno passato la notte in un rifugio.(foto Il Caudino)

Le difficili ore dellasono raccontate anche su IlCaudino.it. Nell'area in provincia di Avellino il, caratterizzato da piogge abbondanti e forti venti, ha fatto scattare lo stato diin numerosi Comuni. Insediati in permanenza i Coc, (Centri operativi comunali) di Protezione Civile. Particolarmente preoccupante la situazione adove l'ha invaso e bloccato la strada che collega a, in provincia di Benevento.Nel primo pomeriggio di sabato è arrivata anche una colonna mobile della Protezione Civile ed un nucleo di tecnici inviati dal Genio Civile. Si monitora l'evoluzione metereologica anche a, dove la frazione diè stata completamente allagata.Disagi anche addove è stata disposta la chiusura di parchi, villa comunale e impianti sportivi. Il vento ha abbattuto diversi alberi in alcune zone della città e divelto lamiere e tegole senza per fortuna causare danni alle persone.