Lorena uccisa dal marito, la follia omicida dopo pranzo. L'ultima telefonata: «Ho fatto uno sbaglio»

La follia omicida è scattata dopo pranzo. La vittima stavolta è Lorena Puppo, uccisa dal marito Giuseppe Geppo Santarosa, che l'ha strangolata, accecato dalla gelosia, per poi togliersi la vita con un taglierino. Un altro omicidio-suicidio, appena due giorni dopo il doppio femminicidio di Vicenza di mercoledì. Stavolta a Fossalto di Portogruaro, nel veneziano, al confine con il Friuli.

Strangola la moglie in casa davanti alla nipote e poi si toglie la vita con un taglierino

Lorena, 50 anni, e Giuseppe, 55, erano descritti come una coppia tranquilla. Non avevano figli, ma amavano la loro cagnolina Lola, dalla quale non si separavano mai, racconta oggi il quotidiano Il Gazzettino. Lei lavorava alla Pulicasa di Concordia Sagittaria, lui faceva il vigilante alla San Marco Gas di Noiari di Portogruaro. La follia, come detto, è esplosa dopo pranzo: Lorena torna a casa da lavoro, e Giuseppe, probabilmente per gelosia - il movente è ancora al vaglio degli inquirenti - litiga con lei, la uccide e si toglie la vita.

Poco dopo, una drammatica telefonata alla nipote: «Vieni a Fossalta, ho fatto un grave sbaglio». Lei si allarma, abita poco lontano da loro, ma non arriva in tempo: quando giunge in casa trova entrambi morti. Per i conoscenti, quello che è successo è inspiegabile: «Ma sì, ogni tanto litigavano, ma cose da poco, lui non era assolutamente geloso, anzi era una persona tranquillissima», dice un collega di Giuseppe. «Due persone incensurate, una famiglia normalissima e tranquillissima. Diciamo che è stato un fatto inaspettato», le parole del capitano Raffaele Di Lauro, comandante della compagnia dei carabinieri di Portogruaro. Solo le indagini potranno dare una spiegazione alla tragedia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 09:42

