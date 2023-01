Lite tra due anziani vicini di casa, finisce a morsi: «Sei un cannibale, mi hai staccato la falange del dito»

di Redazione web

Una lite tra vicini finita a morsi. Ed uno dei due gli stacca un dito. «Mi ha preso a pugni e con un morso mi ha staccato una falange» è l'accusa di uno dei 80enni che nel 2015 a Monte San Vito, in provincia di Ancona si sono azzuffati in modo particolarmente cruento.

«Non è vero, è stato lui ad aggredirmi e il dito se lo sarà spezzato schiacciandoselo nello sportello dell’auto», è la difesa dell'altro, riportata dal Corriere Adriatico. Ora la verità dovrà appurarla il giudice, e stabilire chi tra i due anziani abbia ragione.

Ognuno dice la sua

L’imputato, all'epoca della lite aveva 76 anni, ma sufficientemente forte, sostiene l'accusa, per mettere ko il rivale, che quella sera d'estate stava tornando in auto a casa insieme alla moglie, quando se l’è trovato davanti e nonostante il suono ripetuto del clacson, non ne voleva proprio saperne di spostarsi. «Ho problemi di udito, non sentivo», si è giustificato l’imputato. Ma ognuno accusa l'altro, in una sequela di antiche incomprensioni e litigi culminati col morso al dito.

Secondo tempo

Ma la lotta non è finita lì, perché c'è stato il tempo per un secondo round, quando uno dei due anziani non aveva più con sè occhiali da vista e una catenina d’oro. Così è ricominciata la zuffa. «Mi è saltato addosso e con un morso mi ha staccato una falange, come un cannibale» ha gridato in aula l’88enne, mentre il vicino di casa - accusato di lesioni aggravate - ha risposto che forse il dito lo aveva tranciato da solo, chiudendo la portiera dell'auto.

E lui stesso ha sporto querela come vittima dell'aggressione: uno contro l'altro. La lite è finita dopo che sono intervenuti gli amici dei due litiganti, mentre l’anziano ferito è stato trasportato all’ospedale di Jesi con un dito mozzato, un taglio al sopracciglio e contusioni su tutto il corpo.

