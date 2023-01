Veronica, giovane mamma, muore a 29 anni. «Uccisa da un infarto». Lascia una figlia di 11 mesi

di Redazione web

Una giovane mamma di 29 anni con un cuore troppo debole. Veronica Pegurri, da anni conviveva con un problema al cuore, che all'improvviso ha smesso di darle la vita, lei che la vita l'aveva appena data ad una bimba di 11 mesi. Sconvolta la comunità di Clusone, in provincia di Bergamo, per la morte di Veronica, avvenuta in casa, a Villa Carcina, nel bresciano, dove si era trasferita da qualche tempo insieme al compagno Luca, che tra tre mesi avrebbe sposato, coronando quel sogno d'amore.

Sogno spezzato

I social salutano con dolore quella giovane vita spezzata, con messaggi toccanti, come quello del suo insegnante al liceo, il professor Roberto Palumbo: «Addio, cara Peggy. Ti chiamavo così quando, all’età di 14 anni, frequentavi la 1c del Liceo Fantoni di Clusone. Eri cordiale educata e solare, qualità che hai continuato ad avere e a dimostrare anche quando ormai non eri più la piccola Pegurri, ma affrontavi con eleganza e forza di volontà la vita che speravi lunga e piena di soddisfazioni».

Anche un'altra amica di Veronica, Giulia, scrive un post di grande affetto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:52

