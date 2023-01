«Mio padre è stato respinto dal Pronto soccorso più vicino e poco dopo è morto»

di Redazione web

Potrebbe essere morto perché rifiutato dall'ospedale più vicino a casa. Un uomo di 84 anni, Domenico Ausiello, è deceduto, in seguito ad un periodo di cure all'ospedale di Fabriano, dove si recava per un ciclo di dialisi. A rendere pubblica una tragedia familiare, che ha i contorni di un caso di malasanità è la figlia della vittima, Paola Ausiello che ha denunciato la vicenda al Tribunale per i diritti del malato di Matelica.

La denuncia

«Il 31 dicembre il signor Domenico, rientrando a casa dalla dialisi eseguita all’ospedale di Fabriano, risultando molto debilitato, rimaneva a letto. Il 1° gennaio, accusando ancora dolori alla schiena e molta tosse, restava ancora a letto. Alle 20.40, accusando difficoltà respiratorie, veniva chiamato il 118 di Matelica che prontamente interveniva, dava l’ossigeno al paziente e chiamava la seconda ambulanza con medico a bordo. Alle 21 il medico del 118, constatata la criticità, chiamava il pronto soccorso di Fabriano perché Ausiello era un loro paziente ed era l’ospedale più vicino. Gli rispondevano che, secondo protocollo, il paziente andava portato a Macerata», questo il racconto del Tribunale di Matelica a cui si è rivolta la donna, in cerca della verità sulla morte di suo padre, che è stato inviato anche a governatore della Regione Marche, Francesco Acqueroli.

«Alle ore 23,20 circa è arrivato al pronto soccorso di Macerata ed alle 23,30 è stato constatato il decesso. Così è morto mio padre. Segnalo il problema perché non voglio che succeda ad altri», queste le parole della figlia, raccolte da Il resto del Carlino. Secondo la tesi della donna e del tribunale per i diritti del malato, se l'uomo fosse stato accolto e curato dal pronto soccorso più vicino, forse non sarebbe deceduto.

