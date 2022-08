Incidente frontale all'alba, Sebastiano Marson morto sul colpo a 25 anni

di Redazione web

Incidente all'alba di oggi, 20 agosto. Ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Sebastiano Marson. L'impatto violentissimo alle 2.30 di questa mattina nel Comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ai confini con il territorio di Zenson di Piave, in via Argine.

Una Volkswagen Golf guidata dal giovane italiano anno 1999 ha sbattuto frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un ragazzo straniero di un anno più grande. A perdere la vita sul colpo è stato il 25enne, troppo importanti le lesioni riportate.

Ferito il conducente dell'altro veicolo

Il giovane alla guida del Doblò si trova invece ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul psoto i Carabinieri della compagnia di Treviso per i rilievi del caso. Spetterà a loro, comprendere anche le cause dello schianto.

