Terribile incidente in scooter, Filippo Giovannelli morto a 18 anni. Ferita l'amica che viaggiava con lui

La tragedia si è abbattuta su San Lazzaro di Fossombrone (Pesaro Urbino). Filippo Giovanelli, 18 anni appena compiuti, è caduto col suo scooter a bordo del quale stava tornando a casa insieme a una ragazza ed è finito contro un guard rail quando solo pochi metri lo separavano dall'arrivo a casa. Inutili i tentativi di soccorso: il ragazzo, molto conosciuto in città, è morto poco dopo l'incidente all'ospedale di Fano dove era stato trasportato in codice rosso. Illesa o quasi la passeggera che sedeva sul sellino posteriore dello scooter.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia vecchia, all’altezza della frazione di San Lazzaro, nella notte tra sabato e domenica. Filippo stava tornando a casa sul suo scooter dopo aver trascorso la serata con gli amici. Per motivi ancora da chiarire, il 18enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ha provato a rimettersi in carreggiata, ma il dislivello e l'erba bagnata glielo hanno impedito: la sua corsa è finita prima contro il guardrail, poi contro il muro di un capanno in pietra sottostante. A dare l’allarme è stato un altro ragazzo che seguiva Filippo con il proprio motorino. Ai primi soccorritori il 18enne era apparso lucido e collaborativo, e durante il trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Fano, nonostante lamentasse forti dolori alla schiena, si pensava che la forte tempra del ragazzo avrebbe retto. La speranza si è spenta in ospedale, quando il ragazzo è deceduto probabilmente a causa di una emorragia interna.

