Investito sulla superstrada di Malpensa, Marco morto a 25 anni: stava attraversando di notte dopo una festa con gli amici

Travolto di notte da un'automobile sulla superstrada di Malpensa. Marco Meazza, 25 anni, è morto sul colpo. Stava attraversando a piedi in un tratto della strada statale 336 della Malpensa, all'altezza di Gallarate, quando la macchina guidata da due ragazzi l'ha falciato, senza lasciargli scampo.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto alle 5.20 di domenica, all'altezza dello svincolo di Gallarate est, tra gli svincoli di Cassano e Busto Arsizio in direzione dell'aeroporto. A bordo dell'auto che lo ha investito due persone, un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 21, che si sono subito fermati e hanno dato l’allarme, prima di essere soccorsi in stato di choc. Per Meazza non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Adesso si indaga sul motivo di quell'attraversamento incauto. Tra le ipotesi, la possibilità che il 25enne stesse cercando la propria auto dopo aver passato una festa con gli amici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 15:53

