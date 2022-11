Incidente a Striano, perde il controllo e si schianta contro un portone: Salvatore morto a 19 anni, grave la fidanzata

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra sabato e domenica, per un tragico incidente stradale a Striano (Napoli). Insieme a lui, nella Fiat Panda che stava guidando in via di Poggiomarino, anche la fidanzata che è stata ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Sarno. La vittima si chiamava Salvatore Catapano.

Cosa è successo

Da accertare le cause dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della Panda e sarebbe finito ad alta velocità contro il portone di un'impresa agricola, all'altezza del civico 138. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte. Morto sul colpo il 19enne. Grave la fidanzata, ricoverata nell'ospedale di Sarno in terapia intensiva e in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano e personale del 118.

