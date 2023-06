Giuseppe ucciso a coltellate a 18 anni. La lite tra giovanissimi per una ragazza, poi il dramma

di Redazione Web

Una lite tra ragazzi, appena maggiorenni, si è trasformata in una tragedia. A Casal di Principe, in provincia di Caserta, un giovane di 18 anni, Giuseppe Turco, è stato colpito con almeno otto coltellate e ucciso. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, il giovane sarebbe stato colpito mortalmente da un coetaneo al culmine di una lite. Il dramma si è consumato nella notte, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La corsa disperata degli amici in ospedale non è servita, il giovane è morto poco dopo.

Michelle Causo uccisa con sei coltellate dopo l'ultima lite. Arrestato l'amico trapper

Roma, 17enne uccisa a coltellate, il corpo in un carrello della spesa vicino ai cassonetti. Fermato il presunto assassino

Lite tra giovani: Giuseppe ucciso a coltellate

Dopo l'aggressione, il 18enne è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma, nonostante i soccorsi ricevuti, per lui non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate dagli almeno 8 fendenti ricevuti sono risultate troppo gravi.

Dopo il decesso sono subito state avviate le indagini e, secondo quanto si apprende, ci sarebbero già dei sospettati. Le indagini sono realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.

Individuato il Killer

Si chiamava Giuseppe Turco ed era residente a Villa Literno, in provincia di Caserta, il 18enne ucciso la scorsa notte con almeno otto coltellate in piazza Villa a Casal di Principe (Caserta). Gli investigatori, che stanno indagando sull'accaduto, avrebbero già individuato il responsabile che, secondo quanto si è appreso, avrebbe più o meno la stessa età della vittima.

L'ipotesi: lite per una ragazza

C'è forse una questione legata ad una ragazza alla base dell'omicidio di Giuseppe Turco, ucciso a coltellate da un ragazzo che ha più o meno la sua stessa età. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, ci sarebbe stato prima un duro scambio di battute, quindi il coltello estratto per colpire più volte e in modo efferato la vittima.

Il cordoglio del sindaco

«Quanto è successo ieri sera in piazza Villa, ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane, è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire». Così il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, commenta su Facebook l'omicidio in piazza.

«Non conosciamo la dinamica di questo grave fatto di sangue - aggiunge Natale - sappiamo che magistratura e forze dell'ordine stanno lavorando per definire e chiarire le modalità con cui si è arrivato alla tragica conclusione. Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia. Intanto ho già inviato ai responsabili dell'ordine pubblico, che già svolgono un importante lavoro sul territorio, la richiesta di fare un ulteriore sforzo per garantire presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile. Nel contempo ho convocato una riunione straordinaria per lunedì con le organizzazioni giovanili, per riflettere su quanto è avvenuto e verificare la possibilità di collaborare tutti insieme per mettere in campo adeguate iniziative socio culturali in grado di prevenire fenomeni di questo tipo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA