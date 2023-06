Accoltella la compagna incinta al settimo mese e scappa. Nuovo caso dopo la morte di Giulia Tramontano

di Redazione web

Ha accoltellato la compagna, una 32enne italiana, incinta al settimo mese di gravidanza, per fortuna senza ferirla in modo non grave. È accaduto ieri, intorno alle 12.40, in un appartamento di via Due Ponti a Roma.

L'uomo è fuggito ma è stato poi rintracciato dalla squadra mobile e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Misura che deve ora essere convalidata.

Nuovo caso dopo Giulia Tramontano

Il caso di Roma ha riportato subito alla mente quello di Senago, ovvero quello della morte di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a coltellate. La ragazza, come in questo caso, era incinta al settimo mese. In quell'occasione, né lei né il suo bambino sono sopravvissuti.

