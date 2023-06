Donna trovata morta in un cassonetto a Roma: il corpo fatto a pezzi Il ritrovamento​ in via Borgia zona Primavalle nella Capitale







di Emilio Orlando Una donna è stata trovata morta poco fa a Roma. Fatta a pezzi e trovata dentro un cassonetto in via Borgia zona Primavalle nella Capitale. L'allarme è scattato intorno alle 16 in via Stefano Borgia quando un passante ha notato il corpo chiamando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobili e gli agenti della polizia Scientifica. I poliziotti stanno indagando per accertare quanto avvenuto. NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA