Anna e Yulia, chi sono le gemelle di 14 anni morte nell'attacco russo al ristorante

«Una tristezza e un dolore insopportabile, non perdoneremo». Le parole del Dipartimento dell'istruzione di Kramatorsk raccolgono la rabbia e il dolore che crescono in Ucraina per l'ennesima strage che ha spezzato le vite innocenti di chi aveva appena iniziato a crescere, e a sognare. Rimbalzano sui social i volti sorridenti di Anna e Yulia Aksenchenko, le gemelle di 14 anni i cui corpi senza vita sono stati tirati fuori dalle macerie del ristorante Ria, insieme ad altri nove cadaveri, tra cui un 17enne. Capelli biondi, occhi luminosi, spenti per sempre da una guerra che ancora una volta non conosce regole.

Chi sono le gemelle morte nell'attacco russo in Ucraina

Anna e Yulia avevano appena finito le medie alla scuola numero 24 di Kramatorsk, il 4 settembre avrebbero compiuto 15 anni. Lyudmila Osadcha, la loro insegnante di matematica, le ha definite studentesse diligenti, sapevano disegnare bene.

