Roma, 17enne uccisa a coltellate, il corpo in un carrello della spesa vicino ai cassonetti. Fermato il presunto assassino

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi a Roma. Il cadavere era in un carrello della spesa accanto ad alcuni cassonetti Ama in via Borgia zona Primavalle nella Capitale. La polizia indaga per omicidio: la giovane è stata uccisa a coltellate. In serata è stato fermato un coetaneo, il presunto assassino: si tratta di uno straniero naturalizzato italiano. La vittima era nata a Roma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 20:45

