Giulia Cecchettin, l'amica: «Filippo Turetta le aveva detto che sarebbe cambiato, lei si sentiva in colpa»

Le avvisaglie che qualcosa non andasse c'erano. Ne parla la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, ma anche le amiche. «Giulia usciva ancora con Filippo perché era piena di sensi di colpa. Lui la teneva avvinghiata così. Le diceva che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E Giulia, che era molto buona, si sentiva in colpa. Già la prima volta si erano lasciati a causa della gelosia ossessiva di Filippo ma lui nei mesi successivi le aveva promesso che sarebbe cambiato. “Torniamo insieme sarò diverso”, le aveva detto», racconta al Corriere Giulia Zecchin, 22 anni, amica ed ex compagna di classe al Liceo classico Tito Livio di Padova.

Cosa ha detto l'amica di Giulia

«Lui le faceva continuamente promesse, cercava di riavvicinarla.

Una gelosia che c'è sempre stata, anche se Giulia non aveva il coraggio di raccontare tutto quello che il 22enne faceva: «Parlando in questi giorni con Elena (la sorella, ndr) abbiamo capito che Giulia non raccontava tutto. Diceva qualcosa a noi, qualcosa ad Elena per non far preoccupare troppo nessuno», ha aggiunto. «Forse Giulia non si era resa conto che quella non è la normalità. Che quello non era amore». ha concluso amara.

Martedì 21 Novembre 2023, 10:39

