Filippo Turetta, il gip: «Può uccidere altre donne, è imprevedibile». Controllato a vista nel carcere di Halle

Filippo Turetta tornerà in Italia entro 10 giorni. La procura di Venezia aspetta l'estradizione dalla Germania del 22enne per interrogarlo sull'omicidio di Giulia Cecchettin - «ma non è escluso che lo raggiungeremo in Germania», ha detto ieri il procuratore capo - in modo da formulare così l'accusa definitiva. Al momento Turetta, detenuto nel carcere di Halle (dove è sorvegliato a vista), è indagato per omicidio volontario e sequestro di persona.