Giulia Cecchettin, la polizia cita la stessa poesia di Elena ma sotto il post è bufera: «A me avete detto: torna quando ti stuprano»

Tommaso Cometti

Il caso di Giulia Cecchettin continua a far discutere e a emozionare. Tante le donne che prendono coraggio e denunciano vecchi abusi. Il popolo femminile si immedisima nella ragazza 22ennne e si confessa. Un grido di dolore di tante donne italiane, che sostengono di sentirsi poco tutelate da parte delle forze dell'ordine. Sotto un post Instagram della Polizia di Stato, infatti, abbondano le critiche di tante utenti, che sottolineano di non aver ricevuto le dovute tutele.

Il post della polizia

Il post in questione riporta le parole di una nota poesia di Cristina Torres Caceres: «Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima». L'intento della pubblicazione era di manifestare il sostegno dei poliziotti alle donne che subiscono quotidianamente violenze da parte dei membri dell'altro sesso. La stessa poesia citata da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, quando ha scritto «bruceremo tutto».

I commenti e le confessioni delle donne

Molte donne, però, hanno voluto esprimere la loro frustrazione nei confronti delle forze dell'ordine, accusate di agire in modo poco tempestivo.

Giovedì 23 Novembre 2023, 19:42

