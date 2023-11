La «denuncia» della trasmissione Chi l'ha visto? ha messo in luce un particolare sulla dinamica dell'ultima sera di Giulia Cecchettin con Filippo Turetta. La procura di Venezia sta facendo accertamenti su quanto accaduto dopo la chiamata del testimone al 112 in cui segnalava una lite in corso nel parcheggio in via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia).