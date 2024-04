Chi l'ha visto, Lucia scomparsa da un anno. La nonna dell'attore di Mare Fuori: «Si è persa, le vogliamo bene»

di Dajana Mrruku

Lucia è scomparsa da un anno, ma la figlia e la sorella non riescono proprio a trovare una ragione o un motivo dietro il suo allontanamento. A Chi l'ha visto, la sorella ha detto: «È una persona fragile, ha lasciato un vuoto grande dopo la sua scomparsa».

L'ultimo avvistamento di Lucia è avvenuto alle 22 del 15 aprile 2023, giorno della sua scomparsa. La donna è entrata in una pizzeria per comprare un panino con il tonno.

La pioggia iniziava a cadere incessanetemente e la donna apre il suo ombrello di Spiderman, non facendo più ritorno a casa.All’1:46 di notte, Lucia viene ripresa dalle telecamere a 10 chilometri di distanza dai Quartieri Spagnoli di Napoli, a Portici a Corso Garibaldi.

La nonna dell’attore di Mare Fuori

Le testimonianze non sono molte, ma i familiari non perdono la speranza, anzi. «Le telecamere non sono state visionate tutte e non in tempi veloci...»

L’amica Manuela si appella: «Tutte le sere prego Gesù perché sembra che la terra l’abbia inghiottita.

E’ passato un anno ma Lucia Arfè ancora non si trova. Le ultime tracce a #Portici, poi è rimasta in città? Ci sono altre immagini non acquisite? Qualcuno ricorda di averla incontrata o ha trovato l’ombrellino con l’#UomoRagno che aveva?#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/PV4uJTQJyP — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 17, 2024

Nei quartieri spagnoli di Napoli, in molti si chiedono dove fosse andata a finire la povera Lucia. Tra le persone che la cercano c'è anche la nonna di Mare Fuori: «Le volevano bene tutti, non riesco a capacitarmi della sua scomparsa. Non può sparire così nel nulla. Siccome lei era come una bambina, avrà perso l’orientamento. Noi le vogliamo tutti bene, io sono la nonna del pizzaiolo di Mare Fuori, Antonio, sopra di me abita Rosa Ricci. Noi la conosciamo tutti Lucia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA