Filippo Turetta, l'avvocato Emanuele Compagno e i post sessisti e omofobi: «Ragazzine vestite da p******». Nominato un secondo legale

Post omofobi e misogeni. Minigonne sotto accusa e foto di matrimoni gay definite "raccapriccianti". È bufera sull'ormai ex legale d'ufficio di Filippo Turetta, l'avvocato Emanuele Compagno, per i post sui suoi social. A Compagno, nel tempo libero giornalista e presidente della Pro Loco di Camponogara, in provincia di Venezia, oggi è stato revocato l'incarico affidato all'avvocato Giovanni Caruso, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Padova. Una decisione presa anche in vista del fatto che le indagini la prossima settimana, con Turetta già in Italia, entreranno nel vivo con l'autopsia e l'interrogatorio.