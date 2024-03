Gino Cecchettin, il libro su Giulia a Che tempo che fa: «Non cito mai Filippo Turetta, ma con i suoi genitori ci siamo sentiti»

Gino Cecchettin ritorna a Che tempo che fa da Fabio Fazio per annunciare l'uscita del suo libro che sembra essere pià una lettera alla figlia, Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano di Filippo Turetta, lo scorso novembre. Il papà si è presentato da Fazio vestito con un completo blu scuro e il fiocco rosso, simbolo della violenza contro le donne, per lei, la sua Giulia, che gli ha insegnato tanto nella vita e lui la vuole ricordare e continuare ad avere una speranza per il futuro, grazie all'affetto che ha ricevuto dopo i fatti drammatici degli scorsi mesi.

"Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia" è il titolo della sua lettera d'amore per la figlia e per tutte e tutti i figli, ma anche per i genitori. «Non ho mai scritto molto, ma questa votla ho sentito il bisogno di scrivere per Giulia», ha detto Gino, trattenendo le lacrime.