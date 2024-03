«Salvava anche i fusilli persi in cucina»: il ricordo commovente di Giulia Cecchettin e la standing ovation per papà Gino

«Salvava anche i fusilli persi in cucina, dava un nome a tutti gli animali, compresi i ragnetti. Figuriamoci cosa poteva fare per le altre persone». Gino Cecchettin ha raccontato piccoli toccanti episodi per ricordare sua figlia Giulia e la sua umanità, il suo amore per il mondo e per gli esseri umani. Al teatro Verdi di Padova dove ha presentato "Cara Giulia - Quello che ho imparato da mia figlia", - il libro che ha scritto dopo il brutale omicidio di Giulia per mano del fidanzato Filippo Turetta, Gino Cecchettin ha commosso tutti i presenti. «Penso che un momento così difficile non si possa mai superare del tutto ma credo anche che quando si comincia a ricordare qualcuno che non c’è più con il sorriso, si stia percorrendo la strada giusta. Noi, in famiglia, lo stiamo già facendo per Giulia. Lei sorrideva sempre»⁠

