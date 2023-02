Foggia, anziano accoltella al volto una dipendente del Caf: «Risposte non soddisfacenti sulla pensione»

Follia a San Severo, in provincia di Foggia. Una donna di 45 anni, dipendente del Caf, è stata accoltellata al volto da un anziano. L'uomo, un 79enne, è stato fermato dalla polizia dopo aver ferito la donna e adesso si trova ai domiciliari per tentato omicidio.

«Risposte non soddisfacenti»

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è entrato nel Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (Caf), chiedendo un certificato. A quanto si apprende l'anziano già in passato si era rivolto al centro per questioni legate alla pensione. E nel pomerigigo di giovedì 9 febbraio è tornato nell'ufficio pubblico per chiedere ulteriori informazioni ma, secondo quanto dichiarato dallo stesso agli inquirenti, le risposte fornite non sarebbe state soddisfacenti.

A quel punto ha estratto un coltello e ha aggredito improvvisamente la donna, sfregiandole il volto. La vittima è stata soccorsa immediatamente dai presenti e, poi, dal personale del 118, giunti sul posto con un'ambulanza. All'arrivo degli agenti di polizia, l'uomo è stato immobilizzato e non sono mancati momenti di tensione. I presenti, infatti, hanno inveito contro l'anziano con frasi come: «Pezzo di me**a devi morire, proprio perché sei anziano, ignorante».

Le condizioni della vittima

Secondo quanto raccontato dai testimoni, la donna ha evidenti segni della violenza subita sul volto. Un testimone ha dichiarato: «È sfregiata completamente», forse ingannato dal copioso sangue che usciva. Fortunatamente, però, la vittima non ha riportato gravi lesioni.

