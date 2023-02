Il trapper Ladu e il raid con la gang: rissa con i vigilantes e coltellate a un ragazzo «perché lo aveva salutato»

di Redazione web

Si chiama Ledu, uno dei quattro giovani, sedicenti trapper, accusati di tentato omicidio aggravato in concorso, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da taglio, responsabili di due episodi di violenza a Milano.

Prima hanno reagito con spintoni ed insulti ad una guardia giurata che aveva chiesto al gruppo di ragazzi di uscire dal fast food della stazione Centrale a Milano, perché il locale stava chiudendo. Uno di loro, col cellulare il mando, riprende tutto e provoca la reazione dei vigilantes, che invece placano gli animi. Dopo la sfuriata nel ristorante, il gruppo di trapper, accoltella con 4 colpi un ventenne in piazza Leonardo Da Vinci, che per pochi millimetri non hanno toccato organi vitali. L'amico che ha cercato di difenderlo, pestato dal branco.

Video violenti

Gli episodi violenti si riferiscono al marzo del 2022, ma a distanza di quasi un anno le forze dell'ordine hanno arrestato quattro giovani, mentre un quinto è stato denunciato. Si tratta di 20enni, tra i 21 ed i 23 anni, ed un ventenne di origine marocchina. Il trapper di nome Ledu, posta i suoi video su Youtube girati nel quartiere popolare Corvetto. Tra le comparse dei video anche alcuni degli altri arrestati. Canzoni e video, come nel copione di molti trapper aderenti a gang, in cui si esalta la violenza, la droga e l’esibizione di armi, mentre sul volto è calato un passamontagna.

Pestato senza motivo

Il branco di violenti in piazza Leonardo Da Vinci ha sferrato quattro coltellate a un ventenne, solo perché li aveva salutati: un fendente all’addome, due alla schiena, uno alla gamba e un colpo allo zigomo. La vittima è stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita.

