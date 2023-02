Ragazzo di 22 anni travolto e ucciso da un'auto: l'incidente choc. Il conducente prima scappa, poi si autodenuncia

di Redazione web

Un ragazzo di 22 anni è stato travolto da un'auto, che non si è neanche fermata dopo lo schianto violento. Rimasto a terra, il giovane sarebbe stato investito anche da altre automobili, che non sarebbero riuscite a schivarlo, forse perché la strada era troppo buia. Il terribile incidente stradale è accaduto sulla provinciale 63 a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, poco prima della mezzanotte. Il 22enne Mohammod Kuddus, originario del Bangladesh, e residente in provincia di Napoli, era a piedi lungo la provinciale quando un'auto gli sarebbe piombata addosso.

Ragazza di 26 anni tenta il suicidio sotto il treno: poliziotti le salvano la vita con un gesto eroico

Senso di colpa

Il conducente dell'auto che ha investito per primo il ragazzo, probabilmente pentito dalla fuga, si è spontaneamente presentato in un comando dell'Arma, ma per l'investito soccorso dai medici del 118, non c'è stato nulla da fare. Ora il cadavere del 22enne è a disposizione della procura di Reggio Emilia, che nell'inchiesta dovrà appurare la dinamica dell'incidente.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA