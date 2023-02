Il dramma di Francesca, ballerina morta a 17 anni: trovata senza vita nei giardini della Biennale

di Redazione web

La passione enorme per la danza, interrotta a soli 17 anni da una morte misteriosa. Francesca Tagliapietra è stata ritrovata senza vita a Venezia, ai giardini della Biennale. La ragazza, originaria di Spresiano, in provincia di Treviso, molto apprezzata nel mondo della danza, lunedì sera, era uscita di casa, ma senza dire dove andasse. I genitori, dopo poche ore, hanno iniziato a preoccuparsi, perché Francesca non era rientrata e non riuscivano a rintracciarla.

Scomparsa da casa

Il padre della ballerina, Paolo Tagliapietra, assessore comunale con deleghe a Scuola, Cultura, Ambiente e Servizi demografici nel comune di Spresiano, è andato subito dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Immediato l'inizio delle ricerche, fino alla scoperta la mattina seguente, martedì, che ha gettato tutta la famiglia nella più crudele delle realtà.

Dolore enorme

Il corpo della 17enne non aveva alcun segno di collutazione, per cui gli inquirenti hanno escluso che sia avvenuto un episodio violento collegabile al gesto di terzi, ma resta comunque il dolore per una vita spezzata, dal futuro radioso ancora tutto da costruire.

Francesca, infatti, che ha iniziato a volteggiare sul palcoscenico quando era solo una bimba, sognava di diventare un'ètoile. A 14 anni era stata selezionata per il Teatro dell'Opera di Roma, si era trasferita nella capitale, ma l'inserimento non è stato semplice. Poi è arrivato il Covid e tutto si è fermato. Il sogno si è interrotto e la ragazza ha iniziato a soffrire di disagio psichico.

L'annuncio del padre

