Ragazza di 26 anni tenta il suicidio sotto il treno: poliziotti le salvano la vita con un gesto eroico

di Redazione web

Voleva togliersi la vita gettandosi sotto ad un treno in transito alla stazione di Padova, ma per fortuna un agente della Polfer si è accorto delle sue intenzioni suicide e ha convinto la 26enne a desistere dal suo gesto drammatico. La possibile tragedia è stata sventata sabato scorso, 28 gennaio, nel pomeriggio all'altezza del primo binario della stazione dove una giovane, ferma sul marciapiede, proprio davanti all'uffio della polizia, stava osservando i binari, quando è scesa dalla banchina e si è incamminata andando incontro al convoglio in arrivo.

Salvata dai poliziotti

Gli agenti Polfer, assistendo alla scena, sono subito intervenuti, andando incontro alla giovane donna. Uno dei poliziotti è sceso e l’ha tirata su di peso, spingendola vicino al marciapiede, dove grazie all'intervento di una collega, è riuscito a metterla in sicurezza. Diversi i presenti in stazione che hanno assistito con apprensione alla situazione pericolosa. La 26enne di Padova, subito dopo, è stata affidata alle cure dei sanitari. Sono ignote le ragioni che l'hanno spinta ad un gesto così tragico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 10:28

