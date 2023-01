Investite da un suv due ragazze di 17 e 18 anni. «Stavano attraversando sulle strisce». Sono gravi in ospedale

di Redazione web

Due ragazze, di 17 e 18 anni, sono state investite da un'auto di grandi dimensioni, un suv, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, a Modena, nelle vicinanze del centro storico. Le due giovani sono state soccorse poco dopo lo schianto e ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara. Ieri sera intorno alle 20, l'auto non avrebbee rispettato il codice della strada e non si sarebbe fermata mentre le due stavano attraversando in viale Monte Kosica, in corrispondenza della strada di accesso alla stazione ferroviaria. Ma la polizia locale deve appurare i colori semaforici per pedoni ed auto al momento dello schianto.

In gravi condizioni

Secondo le prime testimonianze , infatti, le due giovani avrebbero attraversato sulle strisce, ma con il semaforo pedonale rosso, mentre un uomo alla guida del suv le ha prese in pieno, facendole saltare per diversi metri sull'asfalto rispetto al punto dell'impatto. Per entrambi le condizioni traumatiche sono molto serie, e pochi minuti dopo l'incidente sono state trasportate all'ospedale più vicino in codice rosso.

