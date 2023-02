Influencer di torte accusata dal marito: «Picchia me e maltratta i nostri figli». E il giudice la manda via di casa

di Redazione web

Una violenza continua, fisica e psicologica, ai danni del marito e dei figli, che ha convinto il giudice ad allontanare la donna dall'appartamento in cui vivono a Verona. Secondo la ricostruzione della situazione familiare davanti al gip che ha stabilito il provvedimento, la donna - di professione sedicente cake influencer - avrebbe picchiato più volte il marito, colpendolo anche con oggetti (tipo il telecomando della tv) e pressandolo con violenze di natura psicologica. Una situazione difficilmente sostenibile anche dai bambini, tanto da aver reso necessario l'intervento dei servizi sociali, dei carabinieri e di una terapia farmacologica, scrive il Corriere del Veneto.

Cattiva madre

La donna si è difesa davanti al gip dicendo «non sono una cattiva madre», ma il magistrato ha ordinato l’allontanamento dal tetto coniugale e il divieto di avvicinamento ai familiari, perché «la presenza dell’indagata nella casa coniugale non trova a questo punto nessuna giustificazione, posto che la donna non solo maltratta i familiari, ma non fornisce alcun apporto alla cura dei bambini», viene scritto nelle motivazioni.

Torte da centinaia di euro

L'indagata, di origine brasiliana, pretendeva che il marito le comprasse torte spettacolari, dai 200 euro in su, che lei postava sui social, con tanto di video mentre le mangiava. Per contro, non pensava in alcun modo al sostentamento dei figli, contro cui si accaniva quando dava in escandescenze, distruggendo mobili e arredi, e rompeva i giochini dei piccoli lanciandoli anche contro di loro.

