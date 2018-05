Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Centinaia di persone ai funerali a Pescara di, 51 anni, e della figlia, di 10, uccise dadomenica 20 maggio. Gremita la chiesa di Cristo Re, che non riesce ad accogliere tutti i partecipanti. A celebrare la funzione è l'arcivescovo della Diocesi di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti.LEGGI ANCHE: Viadotto A14, ai funerali di Filippone solo i fiori degli «amici di sempre» Bara bianca per la piccola, beige per. Grande commozione all'arrivo dei feretri. «Il male le ha rapite ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo pregare insieme perché trovino la pace eterna», ha detto il vescovo all'inizio della cerimonia. Presenti il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Pagnanelli, con il gonfalone del Comune.