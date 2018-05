di Ernesto De Franceschi

Le «prime attività investigative svolte» hanno consentito di accertare che, il 49enne che domenica ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, da un viadotto dell'A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e poi si è suicidato gettandosi nel vuoto, «non risultava esser affetto da patologie in genere ed, in particolare, da problemi psichici. Gli accertamenti svolti sinora hanno evidenziato che non esistevano problematiche di rilievo, o che possano giustificare i gesti compiuti, all'interno del nucleo famigliare». Lo riferisce una nota della Polizia.In undiffuso sul profilo twitter della trasmissione tv della Raisi vedono gli attimi drammatici in cui l'uomo si getta nel vuoto senza che i soccorritori possano fare qualcosa